Marocchi attacca Callejon: “Continua nel suo nulla da quando è entrato in campo”

Giancarlo Marocchi ha attaccato Josè Callejon in diretta dalla cabina di commento di Sassuolo-Fiorentina, su Sky Sport Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “

“Ribery si sta impegnando, Callejon invece continua nel suo nulla da quando è entrato in campo. Bisogna affidarsi a quelli che ci sono, non a chi ha una storia perchè la Fiorentina è in una situazione complicata e deve uscirne fuori”.