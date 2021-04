Lo Monaco: “Napoli e Inter sono molto diverse, gli azzurri giocano di più, ma le grandi squadre fanno come l’Inter”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli e Inter sono squadre molto diverse. Gli azzurri sono più manovrieri rispetto ai nerazzurri. Ad ogni modo parliamo di due formazioni “utilitaristiche”. Giocare arroccati in difesa e ripartire? Non è la panacea di tutti i mali, anche l’Inter ha avuto le sue difficoltà nel corso della stagione. Per quanto mi riguarda, questo è solo un modo di esprimere il gioco, sbaglia chi pensa che i nerazzurri vincono perché sfruttano la forza di Lukaku. Le grandi squadre sono così: ti danno la sensazione che ce li hai in pugno e poi guardando lo score vedi che hanno vinto per due a zero. La partita è molto equilibrata, ma una leggera preferenza la esprimo per il Napoli”.