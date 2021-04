LAMELA NAPOLI – Il Napoli lavora sul mercato in entrata. Oltre alla questione allenatore ADL e Giuntoli preparano anche colpi per rinforzare la rosa. Il Corriere dello Sport rilascia un’indiscrezione importantissima: ADL avrebbe chiesto informazioni per Erik Lamela, fantasista del Totthenam.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, il Napoli avrebbe ottime possibilità di acquistare l’argentino. Lamela infatti vorrebbe tornare in Italia e risente del fascino del Napoli. A questo proposito, sarebbe disposto anche ad un ritocco dell’ingaggio, intorno ai due milioni circa. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe sui 6-7 milioni, cifra non eccessiva.

Lamela, il profilo

Erik Lamela è un fantasista argentino, di piede mancino, dotato di ottima qualità. Classe 92 e con passaporto spagnolo, ama giocare sul centrodestra per poi accentrarsi e tirare. Non disdegna però giocare sull‘out sinistro o, addirittura, da vero numero 10 alle spalle dell’attaccante. Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli, andando a completare un reparto offensivo di tutto rispetto.

Cresciuto calcisticamente in Argentina, al River Plate, si trasferisce a Roma nel 2011. I giallorossi credono in lui e nelle due stagioni alla Capitale lascia intravedere tutte le sue qualità. Dal 2013 è di proprietà del Tottenham, squadra con cui ha calcato i palcoscenici più importanti d’Europa. Dal 2011 al 2018 è stato una presenza fissa della nazionale argentina, con la quale ha conquistato due argenti (2015-16) in Copa America.

L’entourage del calciatore ha già parlato con Milan e Roma, ma il Napoli sembra la squadra più vicina all’acquisto dell’argentino. Sia perché ADL punta forte su Lamela, sia perché, rivela il Corriere, Lamela sente il fascino del Napoli. Gli azzurri sono stati la squadra di Maradona ed a lui è dedicato lo stadio. Lamela inoltre ha il contratto in scadenza nel 2022, e per questo la trattativa potrebbe essere facilitata.