SSC Napoli, la radio ufficiale: “Spunta il nome di Fabio Cannavaro come nuovo allenatore”

Il giornalista Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, ha dato una clamorosa indiscrezione sul nome del prossimo allenatore del Napoli.

“Spunta il nome di Fabio Cannavaro come nuovo allenatore del Napoli per il prossimo anno. Per il momento è solo una suggestione, non dovrebbero esserci contatti.

Ci sono tre motivi che spingerebbero il Napoli a puntare su di lui. Il primo è che Cannavaro è residente all’estero e quindi il Napoli potrebbe approfittare delle agevolazioni fiscali sull’ingaggio. Secondo è che Fabio verrebbe con un entusiasmo a mille. In più, tutto lo staff di Cannavaro è napoletano e in termini di rappresentanza del club nel mondo sarebbe una cosa molto importante”.