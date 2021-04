Primavera 2: Napoli-Spezia 2-2, Labriola regala il pareggio agli azzurrini di Cascione

Il Napoli Primavera è andato di scena al Campo Sportivo “Piccolo” di Cercola contro lo Spezia per il recupero dell’11a giornata di campionato. La partita si è conclusa con il risultato di 2-2, azzurrini di Cascione che dunque devono accontentarsi di un solo punto.

Nella prima frazione si è visto un match decisamente equilibrato con i padroni di casa che hanno sfiorato il gol soprattutto con Tony Cioffi che ha colpito un palo. Ad inizio secondo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Guarino, pareggio che però arriva subito dopo grazie alla rete di Ambrosino.

Il nuovo vantaggio spezzino è realizzato dal rigore di Pietra, rete che però non risulta decisiva dato che nel Napoli ad agguantare il 2-2 finale è Labriola: gran tiro sotto la traversa e gol fondamentale per evitare la sconfitta interna. Gli azzurrini restano in quarta posizione in piena zona playoff.