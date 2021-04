Osimhen: “Sono felice di aver parlato con Mary Daniel, l’aiuterò! So cosa vuol dire spaccarsi la schiena in quel modo”

Le ultime 24 ore di Victor Osimhen sono state caratterizzate dalla ricerca di Mary Daniel, una ragazza con una gamba sola che – come faceva lo stesso Victor da giovanissimo – per guadagnarsi da vivere vendeva acqua in giro per le strade di Lagos. La vicenda è andata a buon fine: la ricerca è riuscita e i due sono riusciti a parlare insieme. Stamane, per Il Corriere del Mezzogiorno, lo stesso attaccante azzurro ha rilasciato delle dichiarazioni in merito:

“Sono felice di aver parlato con lei. L’ho trovata e ora tutto va bene, l’aiuterò perché so come ci si sente a spaccarsi la schiena per le strade di Lagos. Ho attraversato questa fase della vita. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a trovarla“.