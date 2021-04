De Zerbi: “Non nascondo che mi piacerebbe poter allenare all’estero!”

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Sassuolo, è stato ospite in diretta su Sportitalia e ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti soprattutto in merito al suo futuro. Ecco le sue parole:

“Sono un privilegiato ad essere l’allenatore del Sassuolo, è ovvio però che per pensare al prossimo anno bisogna incastrare tante pedine. Non nascondo che mi piacerebbe un giorno poter allenare anche all’estero, da calciatore non dimentico le esperienze fuori dall’Italia che mi hanno permesso di maturare sempre di più”.

“Bisognerà capire insieme se sarà giusto continuare, il Sassuolo resta comunque un club a cui sarò riconoscente. Stiamo comunque parlando di una squadra che da due anni a questa parte oscilla sempre attorno all’ottava posizione, è ovvio però che non deve mai mancare l’ambizione anno dopo anno perché è giusto volersi sempre migliorare”