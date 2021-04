Venerato: “Sarri ha una richiesta specifica; se De Laurentiis lo chiamasse darebbe priorità al Napoli”

L’esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Goal Show, trasmissione in onda su Piuenne. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Ho tanti amici a Figline, il posto è piccolo e la gente mormora. Sarri non ha accordi con nessun club, due mesi fa ha rinunciato al Marsiglia. Nessuna offerta ufficiale dalla Premier League al momento, il Tottenham lo segue ma Mourinho ha una clausola d’uscita pesante, piace all’Arsenal, oltre che alla Roma.



Sarri vuole allenare, non gestire, una squadra che ha voglia di imparare e migliorare, per provare a ripetere il lavoro di Empoli e Napoli e non riuscito a livello di spettacolo altrove anche se ha vinto Europa League e poi lo Scudetto.



Se ADL si palesasse, darebbe la priorità al Napoli rispetto agli altri club, nonostante un possibile taglio di stipendi. Il disgelo c’è stato, dopo anni senza parlarsi. Ci fu una telefonata estiva garbata tra i due in estate. Sarri apprezzò molto la telefonata, anche per informarsi delle rispettive famiglie, a casa Sarri pure ci sono stati problemi purtroppo per il Covid”.