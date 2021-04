Dall’Inghilterra – Vicino l’addio di Mourinho al Tottenham: Sarri prima scelta per la sostituzione

Maurizio Sarri è sempre in attesa di una nuova panchina: ci sono tante pretendenti su di lui, ma stavolta, secondo il “Daily Mail” anche il Tottenham starebbe pensando al tecnico ex Napoli. Gli Spurs sono distanti sei punti dalla zona Champions e questo dato mette sempre più in bilico la posizione di José Mourinho, nonostante abbia un contratto fino al 2023 da 18 milioni di euro all’anno.

Dunque, per la sostituzione alla panchina il primo candidato è Sarri considerando che il Tottenham abbia già avuto modo di conoscerlo quando l’allenatore toscano era alla guida del Chelsea. Inoltre, il consulente degli Spurs è Franco Baldini un grande amico del tecnico, ed è proprio l’ex dirigente della Roma uno dei principali ‘sponsor’ di Sarri presso la dirigenza del club londinese.