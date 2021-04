VIDEO – Il PSG elimina il Bayern, Marquinhos non trattiene la gioia in tribuna: esultanza furiosa!

Il PSG si prende la rivincita: sconfigge per 3-3 con la regola dei gol in trasferta la contendente del Bayern Monaco ai quarti di finale di quest’edizione della UEFA Champions League e la elimina dalla competizione vinta lo scorso anno proprio contro di loro. Il difensore brasiliano dei parigini Marquinhos, che ha solo potuto assistere al match in tribuna, non ha trattenuto la gioia e ha esultato furiosamente, come si vede dal video raccolto da un collega francese di seguito:

La délivrance du banc du #PSG, la joie folle de @marquinhos_m5 ! Paris est en demi finale de la champions league. pic.twitter.com/sFVn5hCc4D — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 13, 2021