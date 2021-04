Fabian Ruiz chiede un ingaggio troppo alto, De Laurentiis fissa la cifra per la cessione

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli potrebbe essere costretto a cedere Fabian Ruiz a fine stagione.

La società azzurra, sopratutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League, sarebbe difficilmente in grado di accontentare la richiesta di 4 milioni di euro all’anno più bonus. Il Napoli è chiamato a ridurre gli ingaggi per limitare le perdite causate dal Covid.

Per questo motivo De Laurentiis ha fissato la cifra per dire addio allo spagnolo: 50 milioni di euro. Il presidente azzurro non intende andare ad un braccio di ferro, quindi andrà avanti con l’attuale accordo in scadenza nel 2023.