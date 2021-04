Osimhen conquista i quotidiani: “È il centravanti che dà peso e profondità”

La prestazione di Osimhen contro la Sampdoria gli ha permesso di conquistarsi i bei voti della critica, che hanno sottolineato la sua importanza nel Napoli per le sue caratteristiche uniche nella rosa azzurra.

Per La Gazzetta dello Sport, Il Mattino e per il Corriere dello Sport è un 7 pieno. La rosea lo esalta per la sua qualità nel far salire la squadra e dare profondità, gli altri due quotidiano aggiungono anche la capacità di lottare con generosità.

6,5 invece per Tuttosport che sottolinea come ci sia il suo zampino anche nel primo gol di Fabian Ruiz.