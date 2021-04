Rinnovo Fabian: gli agenti chiedono un incontro con De Laurentiis e puntano ad un aumento

Fabian Ruiz ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2023 e De Laurentiis di certo non ha fretta nel ritoccargli l’ingaggio. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, lo spagnolo è reduce da una stagione altalenante.

L’entourage del giocatore ha chiesto da tempo un incontro con De Laurentiis e puntano ad un aumento del suo ingaggio.

Il valore del centrocampista ha aumentato il suo valore da quando è arrivato a Napoli, ma visto la data di scadenza ancora lontana, gli azzurri non hanno fretta di firmare uno nuovo.