Victor vittoria, un dato su Osimhen fa sognare i tifosi

Il Napoli riparte dopo il passo falso contro la Juventus battendo la Sampdoria con il risultato di 0-2. Gli azzurri, nonostante qualche brivido di troppo, sono riusciti a battere i blucerchiati rilanciandosi nella rincorsa alla Champions League. Fabian Ruiz ha aperto le danze nel primo tempo chiudendo un azione spettacolare degli azzurri, poi nel finale una galoppata di Osimhen da cavallo di razza ha suggellato la vittoria azzurra.

Senza infortuni il Napoli torna a correre

I risultati stanno mostrando che nel corso delle passate settimane è mancato un po’ di equilibrio nella valutazione sul Napoli e su Rino Gattuso. L’allenatore calabrese ha avuto le sue colpe per qualche risultato altalenante, arrivato a causa di alcune valutazioni sbagliate in fase di scelta della formazione o gestione del match. È altrettanto evidente però che sono stati gli infortuni e le assenze a condizionare pesantemente la stagione azzurra.

Da quando il Napoli è uscito dall’emergenza infortuni, che spesso ha costretto Gattuso a scelte di formazione impensabili ad inizio stagione, gli azzurri hanno ripreso a correre a pieno ritmo verso la Champions League. Con il ritorno di Osimhen e Mertens al 100%, gli azzurri hanno raccolto cinque vittorie, di cui due prestigiose a Milano e Roma, e una sola sconfitta contro la Juve nel recupero.

Era facile prevederlo, con il ritorno di due dei calciatori più importanti della rosa, il Napoli ha ritrovato identità di gioco, seppure a fasi alterne, e risultati convincenti.

Victor vittoria, i gol di Osimhen valgono sempre tre punti

Il Napoli ha bisogno, per motivi economici e di blasone, di tornare in Champions League, ma per farlo dovrà disputare otto finali: dalla sfida del 18 aprile con l’Inter fino a quella del 23 maggio contro il Verona. Per sognare i primi quattro posti in classifica, il Napoli dovrà senz’altro affidarsi al rendimento di Victor Osimhen. Il nigeriano è l’acquisto più costoso della storia del club e, dopo una serie di sfortune, è chiamato a ripagare la spesa trascinando gli azzurri nella massima competizione europea.

C’è un fantastico dato sull’ex Lille che fa ben sperare tutti i tifosi azzurri: ogni volta che Osimhen segna, il Napoli vince. I cinque gol dell’attaccante nigeriano (Atalanta, Bologna due volte, Crotone e Sampdoria) sono coincisi con 15 punti guadagnati per gli uomini di Gattuso. Vedremo se questa curiosità statistica sarà riconfermata anche in questo finale di stagione, con la speranza da parte di tutti i tifosi azzurri che ciò coincida con la qualificazione azzurra in Champions League.

NICOLAS IANNONE