Gazzetta sottolinea i meriti di Gattuso: due statistiche danno ragione al lavoro del tecnico

Sembra ormai sicuro l’addio tra Rino Gattuso e il Napoli quest’estate, e la Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea come il suo lavoro abbia comunque dato una grande impronta agli azzurri. Infatti, ci sono due statistiche che esaltano il lavoro del tecnico.

Il Napoli, insieme al Manchester City, è l’unica squadra nei top 5 campionati europei ad aver portato almeno 6 giocatori a quota 5 gol. Oltre a questi numeri in fase offensiva, anche in fase difensiva il lavoro di Gattuso non è da meno.

Infatti, Il Napoli ha portato a casa 12 clean sheet in 30 giornate, come l’Inter prima della classe. Nonostante queste due statistiche, gli azzurri non sono ancora sicuri del posto in Champions, che dimostra come ora il passo da fare sia dal punto di vista mentale.