Ancora problemi per DAZN, difficoltà anche per la visione di Verona-Lazio

L’applicazione di DAZN non funziona. Da questa mattina, la piattaforma streaming sta dando problemi ai suoi spettatori in tutta Italia e le partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio non sono state trasmesse.

Ora, è arrivato anche un messaggio dallo stesso DAZN riguardo questo disservizio: “Siamo spiacenti, ma a causa di un problema tecnico di un partner esterno, non possiamo garantire la corretta visione dei nostri contenuti”.