Rinnovo Insigne, la qualificazione in Champions può essere un fattore determinante

La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sul prossimo futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha ancora trovato un accordo con De Laurentiis per la firma, e il suo contratto in scadenza 2022 potrebbe considerare nuove condizioni per il rinnovo.

Una di queste, si legge sulla rosea, potrebbe essere la qualificazione in Champions. Per questo, Insigne e il Napoli torneranno a trattare a fine stagione, visto che la qualificazione passa anche dalla partita di questo pomeriggio con la Sampdoria.