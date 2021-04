Battibecco con Quagliarella: “Stai facendo la telecronaca?”. “Gioca e non rompere i cogl**ni!” (VIDEO)

Con l’assenza dei tifosi allo stadio, siamo abituati a sentire le voci dei protagonisti durante le partite. Ed è stato così anche durante Sampdoria-Napoli. Nel corso del match, infatti, non è passato inosservato un battibecco tra l’attaccante doriano Fabio Quagliarella e il tecnico azzurro Gennaro Gattuso.

Gattuso stava richiamando (come da routine) costantemente i suoi giocatori e Quagliarella, nei pressi della panchina azzurra, si è rivolto a Rino, dicendo: “Stai facendo la telecronaca mister”. A quel punto, Gattuso non ha lasciato passare questa frase e ha risposto: “Pensa a giocare e non rompere i cogl**ni, che ca**o vuoi?”. La situazione però non è degenerata ed è subito rientrato tutto. Un semplice siparietto da campo e nulla di più.

Per vedere il video dell’episodio, clicca qui.