Bagni sicuro: “Il Napoli senza infortuni è secondo solo all’Inter, riuscirà ad arrivare in Champions”

Salvatore Bagni, ex calciatore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando del momento di forma del Napoli di questa stagione.

ROSA DI QUALITÀ – “Sostengo da sempre che la rosa el Napoli sia seconda solo a quella dell’Inter. Forse non ci sono attaccanti da venti gol in campionato come Lukaku e Lautaro, ma tutti hanno qualità”.

MANCANZE CHIAVE – “Appena sono ritornati tutti gli indisponibili il Napoli ha ripreso a vincere. Nel Napoli sono mancati Mertens e Osimhen nel momento più importante della stagione, sono convinto che il Napoli si qualificherà in Champions”.