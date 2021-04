Venerato: “Ospina, Mario Rui e Osimhen saranno titolari contro la Sampdoria”

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.

“Ospina, Mario Rui e Osimhen saranno titolari domani. In questo momento Manolas è in vantaggio su Rrahmani. La squadra partirà alle 18 per Genova e stasera Gattuso sceglierà la formazione ufficiale. Dovrebbero giocare Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen e Insigne.

La gara di Torino era un jolly, un di più, mentre la gara di Genova è uno spartiacque. Se domani non vinci, rischi di dover dire addio alla zona Champions. Visto che dopo ci sono Inter e Lazio, contro la Sampdoria devi assolutamente vincere.

De Laurentiis e Ancelotti sono rimasti in buoni rapporti e spesso si sentono, quindi probabilmente hanno parlato di Koulibaly. Non credo però che l’Everton abbia parlato con Ramadani (agente Koulibaly, ndr). Il vero mercato per Koulibaly e Fabian Ruiz inizierà da giugno in poi, se non anche dopo. Ci sono motivi economici che impediscono grandi investimenti.

Dionisi è monitorato da Aurelio De Laurentiis. Non è il primo della lista, ma è tra i cinque/sei nomi che girano a Castel Volturno”.