Napoli, report allenamento: seduta mattutina prima della partenza per Genova

Il Napoli questo pomeriggio partirà in direzione Genova per la sfida di domani contro la Sampdoria. La squadra questa mattina ha svolto l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno. Ecco il report allenamento pubblicato sul sito ufficiale della società.

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria a Marassi in programma domani alle ore 15 per la 30esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente seduta finalizzata alla velocità ed esercitazione tattica suddivisa per reparti. Chiusura con serie di tiri in porta“.