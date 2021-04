Llorente: “L’arrivo di Gattuso ha compromesso la mia permanenza al Napoli”

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli e attuale numero 32 dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca in merito alla sua avventura in azzurro. Ecco le sue parole:

“Quando sono arrivato al Napoli c’era Ancelotti, con lui avevo il ruolo di vice Milik e quando sono stato chiamato in causa all’inizio ho anche segnato qualche gol. Anche con il rientro di Arek, entravo spesso nella seconda frazione. È stato l’arrivo di Gattuso in panchina ad aver compromesso la mia avventura in maglia Napoli, oltre a questo ha contribuito anche l’arrivo della pandemia. Ormai volevano mandarmi via ma ho deciso di restare un’altra mezza stagione in azzurro continuando ad allenarmi ma senza mai giocare”