Max Allegri è il sogno di De Laurentiis in caso di qualificazione in Champions League

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il pinto sulla situazione allenatori in casa Napoli. Rino Gattuso lascerà il club a fine stagione e i nomi per sostituirlo sono tanti, ma molto dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions League.

Nel caso il Napoli dovesse arrivare tra le prime quattro, il sogno di Aurelio De Laurentiis è Max Allegri, seguito da Fonseca e Spalletti. Se invece non dovesse arrivare la qualificazione in Champions, si punterà su un giovane allenatore. Juric, Italiano e Dionisi sono i nomi seguiti dal ds Giuntoli.