Ranieri: “Il Napoli è un avversario prestigioso, ha una qualità immensa in tanti giocatori”

Domani è in programma Sampdoria-Napoli e il tecnico doriano Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match.

“Dopo il Milan, affronteremo un altro avversario prestigioso. Con tutto il suo potenziale sappiamo che il Napoli ha una grande forza d’urto e che punta ad entrare nelle prime quattro. Dobbiamo fare una grande partita. Loro hanno una qualità immensa in tanti giocatori, nell’uno contro uno e nella velocità. Non so se giocherà Osimhen o Mertens, ma hanno tanti giocatori importanti, pensiamo a Politano, Insigne, insomma stanno tutti bene. Hanno avuto un campionato complicato, ma ora stanno bene e hanno recuperato tutti. Mi aspetto il Napoli arrembante degli ultimi venti minuti di Torino.

Vorrei che i miei giocatori si esaltassero sempre. Vorrei delle macchine da guerra. Insensibile a tutto. Bisogna cercare i tre punti in campo. Io voglio il massimo ad ogni partita. Rispetto tutte le squadre, non mi interessa il nome di chi vado ad incontrare. L’avversario potrebbe non essere al 100% e allora bisogna provare a vincere. Questo è stato sempre il mio obiettivo da uomo pragmatico, questa deve essere la filosofia”.