Meret non vuole perdere tempo, l’ha già fatto sapere al Napoli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa suonare un campanello d’allarme sul futuro in casa Napoli. Il quotidiano si sofferma sulla questione portieri in casa azzurra con il continuo ballottaggio tra David Ospina ed Alex Meret.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Meret ha già fatto sapere di non essere più disposto all’alternanza, è un giovane in carriera e non vuole perdere tempo prezioso, trascorrendone una buona parte in panchina”.