Borghi: “Napoli grande squadra, ma manca di concretezza: senza Albiol, troppe distrazioni per Koulibaly”

Durante Arena Maradona su Radio Crc è intervenuto Stefano Borghi, giornalista DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è una grande squadra, però non concretizza quanto dovrebbe per la mole di occasioni che crea. Tuttavia è ancora in corsa per un posto in Champions. Certo, se avesse vinto a Torino avrebbe avuto ancora più chance. Ma è in lotta anche così. Al Napoli manca un regista difensivo come lo era Albiol. Adesso anche Koulibaly, che è un fenomeno, si concede qualche distrazione di troppo”.