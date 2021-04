Sampdoria-Napoli, differenziato per Tonelli e Quagliarella. Out Ekdal

L’edizione odierna de Il Secolo XIX ha fatto il punto sulla questione infortuni in casa Sampdoria, prossimo avversario in campionato del Napoli. Non ci sarà Albin Ekdal, ancora alle prese con un problema muscolare accusato con la sua nazionale. Vista anche la squalifica di Adrien Silva, espulso nel match di sabato contro il Milan, potrebbe giocare il giovane Kristoffer Askildsen dal primo minuto.

Ma non solo Ekdal: Claudio Ranieri potrebbe dover fare a meno anche di altri due titolari ed ex della gara. Infatti, il difensore Lorenzo Tonelli e il bomber Fabio Quagliarella hanno svolto allenamento differenziato. L’attaccante stabiese è alle prese con un indurimento al polpaccio che non desta molte preoccupazioni, ma che va valutato di giorno in giorno.