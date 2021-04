Lazzaroni, sindaco Dimaro: “Il Napoli tornerà in Trentino, l’accordo è stato firmato”

Il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.

“Il Napoli tornerà a Dimaro, l’accordo è stato raggiunto e firmato. Covid permettendo, il ritiro del Napoli sarà a Dimaro perché un ritiro a porte chiuse non è un ritiro festoso come quello svolto negli ultimi anni. Si comincerà dalla seconda metà di luglio, dal 10 al 20 credo. Per noi è una questione di turismo, ma è diventata anche una questione di festa e convivenza.

Da amministratore, la chiave di svolta è la vaccinazione, senza dubbio. Riaprire lo stadio ai tifosi? Le leggi le fa lo Stato. Noi le rispettiamo. Se in estate c’è possibilità di allargare le maglie, nel rispetto dei cittadini, faremo il possibile“.