Bocciatura per Mertens contro la Juve: “La sua presenza è ornamentale”

La partita di Dries Mertens di ieri contro la Juventus non ha per nulla convinto la critica. Sui quotidiani sportivi di oggi, i voti del belga non sono felici e raccontano la prestazione di un giocatore in difficoltà.

Per il Corriere dello Sport è un 5 pieno: “Finisce per rappresentare una presenza ornamentale, mentre invece dovrebbe offrirsi come valore aggiunto. Da centravanti o da sotto-punta non è Ciro”.

La Gazzetta dello Sport è più clemente e arriva fino a 5.5: “Da centravanti quasi non si vede, facilitando così il lavoro di De Ligt e Chiellini. Nella ripresa dovrebbe dare più fantasia e creatività, ma si capisce che non è serata e si aggira senza mai incidere”.