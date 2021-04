Nikola Maksimovic lascerà il Napoli a parametro zero a fine stagione, e come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore è quella di rimanere nel campionato di Serie A.

Le pretendenti per il difensore non mancano, Inter e Lazio seguono con attenzione il serbo: entrambe le squadre cercano un centrale per la prossima stagione, ma occhio anche alle sirene dall’estero.