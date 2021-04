Lalo Maradona in terapia intensiva per gravi complicanze legate al Covid

Raúl Maradona, meglio noto come Lalo Maradona, è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di gravi complicazioni legate al Covid-19.

Come si legge su TyC Sports, il fratello minore del Pibe ha un quadro clinico complicato e verrà seguito da vicino da degli specialisti.

Lalo svolge attualmente il ruolo di direttore tecnico delle giovanili dell’Indipendiente e nelle prossime ore potrà essere curato con plasma iperimmune, come affermato dal giornalista Martin Arevalo:

TERAPIA INTENSIVA – “È un ragazzo eccezionale, e si trova in terapia intensiva a Belgrano. Tutto è iniziato con il Covid, ma il quadro si è complicato. Si spera che i medici possano curarlo con il plasma in modo che possa riprendersi. A tutti coloro che credono chiedo di pregare tanto per il fratello di Diego”.