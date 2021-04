Hysaj, l’agente rivela: “Giocherà la Champions League il prossimo anno. Juve-Napoli? Rammarico per il rigore su Zielinski”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj, che nel corso di “Radio Goal” ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto dichiarato:

“Di Lorenzo? È molto tranquillo anche perché il periodo critico e di paura per il cluster dell’Italia è ormai passato da diversi giorni. È dispiaciuto per la sconfitta con la Juve”.

JUVENTUS-NAPOLI, L’ANALISI

“Juve-Napoli? È stata una gara a viso aperto, il Napoli ha perso anche se poteva vincere e la stessa cosa vale per la Juve. Nulla da recriminare nel primo tempo, ma solo il rigore su Zielinski che è netto. Nel primo tempo quel rigore poteva mettere la partita diversamente sull’1-1. Poi i ragazzi alla fine erano contenti anche per le parole del presidente De Laurentiis, hanno giocato bene”

“Hysaj a sinistra? Molti nel calcio vanno come le bandiere: se il Napoli avesse vinto la scelta di Gattuso sarebbe stata giusta, nel caso contrario invece l’errore sarebbe stato nella scelta di Hysaj a sinistra. Non sono contento di quello che dicono e scrivono i giornalisti. Sono prevenuti. Bisogna fare pace con il cervello. Non c’è coerenza, magari con Mario Rui a sinistra alcuni avrebbero detto che era meglio Hysaj a sinistra. Bisognerebbe essere un po’ più coerenti”.

“Gattuso? Credo che non rimanga a Napoli, poi dico che Rino è una persona buona, magari potrà ritornare sui suoi passi. Ma comunque non credo che rimanga a Napoli”.

FUTURO HYSAJ E GATTUSO

“Permanenza di Hysaj nel caso che Gattuso rimanesse a Napoli? Non è detto che se rimane l’uno rimane anche l’altro, è ovvio poi che c’è stima per il calciatore. Se posso porterò sempre i miei calciatori da lui. Prossimo club per Hysaj? Ci sono tante squadre, molti lo vogliono e probabilmente giocherà in Champions. Ma adesso è presto per dirlo”.

“Di Lorenzo e Mario Rui? Rimangono al Napoli, hanno fatto il contratto l’anno scorso. Può tornare tutto in discussione solo nel caso in cui non sarebbero adatti in un nuovo progetto tecnico, ma credo che rimangano”.