Costa, Min. Salute: “Tifosi allo stadio per il prossimo campionato di Serie A”

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.

“Il Governo ha dato indicazione chiara dopo la richiesta della UEFA per disputare gli Europei in Italia con il pubblico. Vogliamo che gli Europei si svolgano anche in Italia, perché è un segnale di fiducia. Se piano vaccinale continua dobbiamo dare piano con date per aperture.

Per il prossimo campionato confido si possa ripartire con il pubblico anche se a capienza ridotta e seguendo protocolli stabiliti dal CTS. Mi aspetto i tifosi sugli spalti della serie A l’anno prossimo”.