Giornata di festa per Mertens contro il Crotone, perché oltre al gol e ai tre punti, ha festeggiato anche le 350 presenze con la maglia del Napoli.

Un traguardo importantissimo per il belga, che sotto al post del Napoli per celebrarlo, non ha fatto attendere la sua risposta: “Andiamo fino a 1000”. Un segnale chiaro di come Napoli sia diventata la sua casa.