UFFICIALE – La finale di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester City si giocherà a Wembley con 8000 spettatori

Se ne era già parlato nel corso delle ultime settimane, con una serie di rumors che si erano susseguiti, ma ora è ufficiale: la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham si giocherà con il pubblico.

La EFL ha annunciato che la finale di Wembley sarà disputata il 25 aprile davanti ad 8000 spettatori. Nel comunicato diramato in mattinata si apprende che l’incontro è stato confermato come evento ufficiale nell’ambito del Government’s Events Research Programme, finalizzato a raccogliere e confrontare dati in modo da individuare le migliori pratiche per ridurre il rischio di trasmissione del virus in eventi di questa portata.