Rientri importanti in vista del Crotone: Ospina a sorpresa sarà tra i convocati

Un rientro tra i convocati più rapido del previsto quello di David Ospina, che contro il Crotone dovrebbe essere regolarmente chiamato insieme con i suoi compagni. Come riporta Tuttosport, il colombiano partirà dalla panchina, non ancora al top per il dolore al dito.

Oltre al portiere, tra i convocati dovrebbero figurare anche Petagna e Rrahmani, che hanno sfruttato al meglio la pausa per tornare in forma con calma.