Inter, idea Maksimovic congelata: Ranocchia e Kolarov lasceranno comunque a parametro zero

Si pensa al futuro in casa Inter: Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov, entrambi i in scadenza di contratto, non rinnoveranno e lasceranno la formazione nerazzurra a parametro zero.

Nelle ultime settimane si era parlato del possibile sostituto dei due calciatori, ovvero Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, che anche lui sarà svincolato al termine della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l’operazione per il momento sarebbe congelata.