Lazio-Spezia, l’arbitro Giua tra rissa ed espulsioni

Lazio-Spal, affidata all’arbitro Antonio Giua, ha vissuto momenti intensi di calcio. L’arbitraggio è stato molto rigido: anche un minimo contatto veniva fischiato. Nel corso del primo tempo l’arbitro ammonisce Chabot e Pereira, ma nella ripresa un intervento di Giua ha fatto innervosire, e di molto, i giocatori della Lazio, ovvero quello che ha propiziato il gran goal di Verde: infatti prima del suo cross, l’esterno dello Spezia Gyasi spintona Marusic, che perde l’equilibrio e non può più difendere la sua squadra. In occasione di un corner per la Lazio, Giua viene graziato dal Var: in area di rigore dello Spezia, Marchizza devia il pallone con la parte posteriore del gomito, dopo aver provato a disinteressarsi del pallone girandosi. Dopo aver riguardato l’azione Giua agisce correttamente. Nel finale l’arbitro sardo si ritrova a dover placare una rissa scaturita dopo un intervento da espulsione di Agudelo che però è stato solo ammonito. Lazzari accenna una testatae viene espulso. La gara si infuoca ancora di più e l’arbitro sardo, influenzato dal nervosismo delle panchine, sanziona Correa per un lieve tocco su Nzola. Il giocatore era già stato ammonito e viene quindi espulso.

