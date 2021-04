Rino Gattuso non accetta più cali di concentrazione: mancano poche ma fondamentali partite per provare a centrare l’obiettivo Champions: per questo, come si legge Tuttosport, il tecnico ha mandato un messaggio alla squadra ieri sera.

Nessuna distrazione, prima il Crotone e mercoledì la Juventus. Un segnale forte ma semplice per il Napoli, per cercare di prevenire atteggiamenti sbagliati durante la gara.