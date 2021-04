Crotone, Cosmi lancia due ex Napoli dal primo minuto, out Reca e Petriccione

Il Crotone di Cosmi deve fare punti e subito per la salvezza, e contro il Napoli il suo 3-5-2 non cambia. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, saranno presenti i due ex Napoli Luperto e Ounas.

Il primo è in vantaggio nel ballottaggio con Magallan e Cuomo, mentre Ounas sarà il partner d’attacco di Simy. Nella lista degli indisponibili ci sono Reca, tornato da poco dal focolaio della Polonia (tampone negativo) e lo squalificato Petriccione.