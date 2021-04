Zazzaroni: “Elenco degli orrori per la Juve. Suarez, il rinvio della partita contro il Napoli e la sbroccata di Nedved. Meglio fermarmi qui”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, sul suo stesso giornale ha analizzato la stagione della Juventus di Andrea Pirlo:

“Fatti due conti, dovrebbe mancare soltanto l’invasione delle locuste. A introdurre l’elenco degli orrori della Juve in questo suo annus horribilis fu il caso Suarez, lo sputtanamento per via dell’esame di italiano sostenuto a pene di segugio da uno straniero non tesserabile e mai tesserato. Ai giorni della cocumella han fatto seguito gli infortuni. Ottobre si è aperto con Juve-Napoli by Asl, sfida rinviata non una, ma due volte, tra fine gennaio e marzo abbiamo registrato la traumatica uscita dalla Champions“.

“La conseguente sbroccata di Nedved che ha preso a calci il cartellone tra le scritte Respect e Equal Game; marzo si è concluso con Dybala, Arthur e McKennie puniti per essere stati sorpresi in flagranza a casa dell’americano. Sempre a proposito di sfighe che ci vedono benissimo, non vi sarà sfuggita la coincidenza temporale: il Napoli con due positivi non poté partire per Torino. A pochi giorni dalla partita strarinviata, la Juve si ritrova con lo stesso numero di contagiati. E qui mi fermo”.