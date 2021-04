La Campania resterà in “Zona Rossa” per altre due settimane. Anche se nella giornata di ieri si parlava di un passaggio in “Zona Arancione”, la Cabina di Regia, riunitasi questa mattina, ha compiuto una valutazione settimanale dei dati, e quindi da martedì prossimo la regione non cambierà colore. Il dato dell’indice di contagio RT è ancora alto: è infatti superiore a 1,25.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI