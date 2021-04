Marianella: “Tra le contendenti al quarto posto il Napoli attualmente è quella più in forma. Azzurri in questo momento meglio della Juve”

Massimo Marianella, noto telecronista di Sky, è intervenuto in diretta durante il programma 23 in onda proprio sui canali di SkySport. Quest’ultimo ha commentato il momento di forma del Napoli e l’operato di Gattuso fino a questo momento. Ecco le sue dichiarazioni:

“Conoscendo Gattuso dubito che a fine stagione le cose possano andare in maniera diversa, al termine del campionato difficilmente il tecnico continuerà la sua avventura al Napoli. Per la qualificazione in Champions vedo gli azzurri meglio delle contendenti, in questo momento nelle prime quattro posizioni ci metto Inter, Milan, Atalanta e Napoli. Fondamentale sarà lo scontro tra gli uomini di Gattuso e la Juventus in programma mercoledì”