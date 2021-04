Italiano: “Lasciare la Liguria? Rimanere due anni consecutivi è un minirecord. Napoli una delle favorite per lo scudetto”

Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia, dove ha parlato della possibilità di lasciare la Liguria a fine stagione:

“Lasciare a fine stagione la Liguria? Già questo è un mini record, rimanere due anni consecutivi. Devo ammettere che a Spezia si sta bene, la città è bella, la gente ha una passione smisurata per la propria squadra. La festa promozione mi è rimasta nel cuore, sono rimasto impressionato da tutta la città per le strade. Anche quello mi ha fatto scegliere di continuare a lavorare con questo gruppo.

Quanto dura la gavetta? È una risposta che sinceramente non saprei, è chiaro che bisogna maturare, crescere, si fa anno dopo anno. Io ho avuto la possibilità, la capacità, la fortuna, di arrivare in pochi anni nel calcio che conta. Ma è qui che si complica la situazione, qui siamo al top dei top, non sbagliare scelte future penso sia la cosa più importante. Poi ognuno in base alle esperienze sa se può fare un salto ulteriore. Inter favorita per lo Scudetto, poi credo il Napoli, Juventus e Milan. E ci dimentichiamo l’Atalanta”.