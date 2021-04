Gazzetta svela un retroscena: ecco perché il Napoli è entrato in silenzio stampa

Il Napoli è e sarà in silenzio stampa fino alla fine della stagione, e La Gazzetta dello Sport di oggi svela il motivo di questa scelta da parte del club.

Secondo la rosea, al presidente De Laurentiis non sarebbero piaciuti gli attacchi che Gattuso gli ha rivolto prima del periodo di silenzio. Per questo, per prevenire altre tensioni è stato deciso di allontanarsi dai microfoni.

Inoltre, in quei giorni, era pronto il contratto per il rinnovo di Gattuso, ma al presidente non è andata giù la resistenza del tecnico sulle modalità del nuovo contratto.