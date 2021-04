Nulla di rotto per Mertens: il Napoli lo ha visitato, contro il Crotone andrà in panchina

Le condizioni di Dries Mertens rassicurano tutti: come scrive il Corriere dello Sport, il belga aveva avuto problemi alla spalla in Nazionale ed è rientrato a Napoli per farsi visitare anche dallo staff medico azzurro.

Come già avevano previsto i medici del Belgio, buone notizie. Non c’è nulla di rotto e dopo aver riposato martedì contro la Bielorussia, ecco che Mertens potrebbe essere già in panchina sabato con il Crotone al Maradona