L’Inter cerca un nome per la difesa: piace Maksimovic come sostituto di Ranocchia

In casa Inter iniziano i sondaggi per i rinforzi che potranno arrivare in estate e in cima alla lista si cerca un nome per la difesa senza esborsi economici ingenti, che andrà a sostituire Andrea Ranocchia che non rinnoverà.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, al club neroazzurro piace il difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, che sembra prossimo a lasciare la città partenopea. Per ora è stato fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà poi il nuovo piano tecnico ed economico per il futuro.