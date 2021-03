Sky – Primi passi della società per il rinnovo di Insigne

Il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli scadrà nel giugno del 2022, una data che si avvicina sempre di più e per questo in casa azzurra è da un po’ che non si può fare a meno di parlare del rinnovo del capitano. Secondo Sky Sport, pare che si stiano muovendo i primi passi per un discorso che sarà ripreso dopo gli Europei di questa estate.

Napoli-Insigne: le ultime sul rinnovo

Francesco Modugno per Sky Sport ha parlato così riguardo il rinnovo di Lorenzo Insigne:

“De Laurentiis, qualche anno fa, disse che Insigne sarebbe dovuto diventare il Totti napoletano, al di fuori del valore tecnico del calciatore. Totti ha fatto la storia, invece, Insigne ci sta provando a farla a Napoli. Per diventare ancora più la bandiera della squadra azzurra il rinnovo sarebbe importante. Lui che è napoletano e che con la maglia del Napoli cucita addosso ha messo a segno 103 gol e 81 assist, una rete in meno di Cavani e non molto distante da Mertens. In Serie A nessuno ha mai disputato così tante partite con una sola maglia come Insigne: 294. Il suo percorso è stato anche pieno di alti e bassi umorali, un percorso tormentato. Ora il 24 del Napoli ha la sua concentrazione sul lavoro con la Nazionale italiana in preparazione all’impegno degli Europei”.

Poi, sul rinnovo: “Per entrare nei particolari del suo contratto ci sarà un incontro al termine degli Europei. Per quanto riguarda la durata e l’aspetto economico, invece, c’è già stato qualche approccio minimo. Insigne ha la volontà di rimanere a Napoli e la società ne riconosce il valore e l’importanza. Si entrerà nel vivo della trattativa a Europei conclusi”.