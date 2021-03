Il Mattino avverte: anche Osimhen può partire, il Napoli ha necessità di cedere chi guadagna di più

La crisi pandemica sta pesando come un macigno sulle casse del Napoli, che con o senza Champions quest’estate sarà costretto a cedere alcuni dei giocatori coi contratti più pesanti.

Come scrive Il Mattino, le cessioni di Milik e Llorente hanno già fatto risparmiare qualche milione, ma nel mercato estivo potrebbe partire qualche altro giocatore. Anche Osimhen.

Come ha detto De Laurentiis nello scorso ritiro a Castel di Sangro: “D’ora in poi se ci saranno offerte importanti, cederemo tutti, anche chi è qui da un anno”, per confermare che l’obiettivo è smaltire per cercare di equilibrare il bilancio. E Osimhen con l’offerta adeguata potrebbe già lasciare il Napoli.