Cessione Fabian Ruiz: sarà asta sulla base di 50 milioni, Barça, Real e Atletico interessate

Fabian Ruiz è finito sulla lista di tre top club spagnoli: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid, e quest’estate potrebbe aprirsi un’asta per la cessione del giocatore.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, De Laurentiis quest’estate non farà sconti a nessuno, forte di un contratto che lega il giocatore fino al 2023. La base d’asta è di 50 milioni nonostante la pandemia, con Fabian Ruiz intenzionato a ritornare in Liga.

L’addio tra Fabian e il Napoli sembra dunque potersi trasformare in un braccio di ferro tra primavera ed estate, con il presidente del Napoli che venderà il giocatore al miglior offerente.